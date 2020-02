Challenge “Sahraouiya”, une belle vitrine de la solidarité et de la promotion de la femme

jeudi, 6 février, 2020 à 12:25

Le Programme intégré d’appui et de financement aux entreprises s’adresse également au secteur informel et constitue un moyen pour se formaliser, a indiqué le directeur-adjoint de la Direction du trésor du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Nouaman Al Aissami.