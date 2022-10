Championnat arabe de cyclisme sur piste (1ère journée) : le Maroc remporte trois médailles, dont deux en or

jeudi, 6 octobre, 2022 à 10:41

Le Caire – L’équipe marocaine de cyclisme a remporté trois médailles, dont deux en or et une en bronze, lors de la première journée du 11ème Championnat arabe sur piste, qui a débuté, ce mercredi, sur le vélodrome international du stade du Caire, et se poursuivra jusqu’au 10 octobre courant.