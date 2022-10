Championnat arabe de cyclisme sur piste: Le Maroc remporte 14 médailles, dont 06 en or

samedi, 8 octobre, 2022 à 22:07

Le Caire – L’équipe marocaine de cyclisme a remporté trois médailles dont deux en or, pour le compte de la dernière journée du Championnat arabe de cyclisme sur piste, organisé du 05 au 08 octobre en Égypte, portant le nombre de médailles obtenues à 14, dont six en or.