Championnat arabe d’athlétisme U23 (Egypte-2024): Le Maroc termine en tête du tableau des médailles

mercredi, 10 juillet, 2024 à 11:44

Rabat – Le Maroc a terminé en tête du tableau des médailles du Championnat arabe d’athlétisme des moins de 23 ans, organisé du 5 au 9 juillet courant dans la ville égyptienne d’Ismaïlia.

Le Maroc a remporté ce championnat, pour la 2ème fois consécutive, avec 32 médailles dont 16 en or, 11 en argent et 5 en bronze.

Il devance au tableau des médailles le pays hôte, l’Egypte, avec 39 médailles (12 or, 16 argent et 11 bronze) et l’Algérie avec 15 médailles (6 or et 9 bronze).

Ce championnat a connu la participation d’athlètes représentant 12 pays arabes.