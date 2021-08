Championnat d’Espagne : le fonds CVC Capital Partners débourse 2,7 milliards d’euros pour acquérir 10% du capital de LaLiga

mardi, 3 août, 2021 à 21:41

Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la nation, à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du trône, est un message sincère de réconciliation et de codéveloppement régional qui témoigne de la sagesse et du leadership du Souverain en faveur de la paix et de la stabilité, a indiqué l’Association juive marocaine du Mexique.