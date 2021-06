Championnats d’Afrique de taekwondo à Dakar : Le Maroc décroche cinq nouvelles médailles et finit 1er au classement général

lundi, 7 juin, 2021 à 9:20

Dakar – Le Maroc a conclu la 2e et dernière journée des Championnats d’Afrique de taekwondo en décrochant, dimanche à Dakar, cinq nouvelles médailles, dont deux en or, finissant ainsi, avec un total de 13 médailles et 789 points, premier au classement général de cette compétition continentale.