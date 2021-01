CHAN (Cameroun-2021) : La sélection nationale affronte la Zambie en quarts de finale

mercredi, 27 janvier, 2021 à 23:31

Douala – La sélection nationale des joueurs locaux affrontera dimanche la Zambie en quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), qui se tient au Cameroun du 16 janvier au 7 février.

Les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec les Zambiens qui ont terminé la phase de groupes (Groupe D) à la deuxième position avec un total de cinq points engrangés en deux matchs nuls et une victoire.

La rencontre sera disputée (17h00) sur la pelouse du stade de la Réunification à Douala où les hommes de Lhoussine Ammouta ont évolué lors de la phase de poules.

Les Lions ont validé leur billet pour les quarts en terminant en tête du groupe C avec 7 points, obtenus en deux victoires face respectivement au Togo (1-0) et à l’Ouganda (5-2) et un match nul face au Rwanda (0-0).