CHAN : l’Algérie fait preuve, encore une fois, d’une obstination maladive (Journal libyen)

vendredi, 20 janvier, 2023 à 22:12

Tripoli – En privant le Maroc de participer au Championnat d’Afrique des joueurs locaux (CHAN-2023), l’Algérie fait preuve, encore une fois, d’une obstination maladive, a déploré le journal libyen “Assabah”.

“Cette nouvelle escalade algérienne injustifiée, d’autant plus qu’elle concerne un événement sportif continental, jette encore de l’huile sur le feu des anciens et nouveaux différends entre les deux pays qui partagent une longue et honorable histoire de lutte pour la liberté et l’indépendance”, fait-il valoir.

Après avoir rappelé les liens géographiques, historiques, culturels, religieux, économiques et sociaux qui unissent Marocains et Algériens, l’auteur de l’article a dénoncé la misère dans laquelle vivent les séquestrés saharaouis dans les camps de la honte à Tindouf.

“La misère, la pauvreté et la décadence s’emparent des lieux et sont perceptibles dans les yeux de milliers de Sahraouis qui ne peuvent être considérés que des otages d’une lutte absurde et victimes d’une illusion basée sur l’obstination aveugle. Une situation qui a perduré environ 47 ans, au détriment des aspirations des Sahraouis de Tindouf à une vie digne”, fait observer la même source.

Et de conclure que “l’obstination et le rejet en politique n’ont que des effets désastreux et ne contribuent à la résolution d’aucune crise”.

La Fédération Royale Marocaine de Football a dénoncé et condamné vivement les “agissements malveillants” et les “manœuvres abjectes” ayant émaillé l’ouverture du CHAN en Algérie.

De son côté, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé qu’elle va ouvrir une enquête pour établir dans quelle mesure les déclarations politiques et les événements de la cérémonie d’ouverture violent les Statuts et Règlements de la CAF et de la FIFA.