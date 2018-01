CHAN Maroc-2018: “Nous avons consenti un grand effort pour s’imposer face à la Libye” (sélectionneur nigérian)

vendredi, 19 janvier, 2018 à 19:13

“Le détenu concerné jouit de tous les droits garantis par la loi à l’instar des autres”, a déclaré la DGAPR dans un communiqué, notant que ce dernier use des plaintes, des grèves de la faim fictives et de l’automutilation pour obtenir des privilèges et exercer une pression sur les fonctionnaires afin de les dissuader d’accomplir leur devoir tel que prévu par loi.