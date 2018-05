Chrifa Lalla Soumaya El Ouazzani préside à Ifrane la cérémonie d’ouverture des 10èmes Jeux Nationaux de Special Olympics Maroc

samedi, 5 mai, 2018 à 20:40

Ifrane – Chrifa Lalla Soumaya El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc, a présidé, samedi à Ifrane, la cérémonie d’ouverture de la 10ème édition des Jeux Nationaux en faveur des athlètes en situation de handicap mental.

Organisée par Special Olympics Maroc, du 5 au 10 Mai, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation connait la participation de quelque 1.500 athlètes et encadrants et 120 volontaires.

La cérémonie d’ouverture des Jeux nationaux en faveur des athlètes en situation de handicap mental a été marquée par la présentation des délégations participantes représentant les associations et les centres médico-pédagogiques des différentes régions du Royaume et des activités sportives exécutées par les jeunes participants.

Cette édition, initiée sous le thème ‘’Sport, levier d’intégration’’, connait la participation de quelque 95 associations représentant les diverses préfectures et provinces du Royaume et la mise en place de 15 disciplines sportives, a indiqué à la presse le directeur national de Special Olympics Maroc, Salaheddine Semmar, en marge de cette cérémonie.

Mettant en valeur la riche programmation de cette année, M. Semmar a fait savoir que le Special Olympics Maroc est ‘’l’un des programmes pionniers au niveau régional à travers ses 18 disciplines’’.

Il a également fait part d’autres activités organisées en marge de cette manifestation, dont la ‘’table-ronde des athlètes leaders’’ et ‘’le congrès des familles’’, initié sous le thème ‘’handicap mental, sport, santé et inclusion’’. Cette manifestation se déroule chaque année avec la participation active de tous les jeunes de différentes régions du Maroc, a indiqué, dans une déclaration similaire, la conseillère au Special Olympics Maroc, Nezha Bidouane.

Les Jeux nationaux en faveur des athlètes en situation de handicap mental est une occasion pour les préparer pour les futures compétitions mondiales prévues en 2019 à Abou Dhabi, a ajouté la championne marocaine spécialiste des 400 m haies.

Le coup d’envoi de ces jeux a été aussi marqué par le lancement d’une campagne médicale de cataracte au profit des couches démunies de la province d’Ifrane.

Outre des ateliers éducatifs, le programme de cette édition prévoit aussi de nombreux débats axés sur ‘’l’importance d’une prise en charge précoce de l’enfant en situation de handicap mental’’, ‘’une nutrition équilibrée contribue à l’amélioration de la santé et de la performance de l’athlète’’, ‘’l’accès de la personne en situation de handicap mental aux services de la santé publique’’, ‘’Stratégie Nationale Santé-Handicap’’, outre des compétitions sportives et des soirées artistiques.

Le programme de santé, organisé dans le cadre de la 10ème édition des Jeux Nationaux, comporte des consultations médicales, au profit des tous les athlètes dans les domaines d’ophtalmologie, de la chirurgie dentaire, l’oto-rhino-laryngologie, la médecine sportive et la nutrition.

La cérémonie d’ouverture des 10èmes Jeux nationaux de Special Olympics Maroc s’est déroulée notamment en présence du secrétaire d’Etat chargé du Développement rural et des Eaux et Forêts, Hammou Ouhali, du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, du gouverneur de la province d’Ifrane, Abdelhamid El Mazid, et du président du conseil de la région Fès-Meknès, Mohand Laenser.

Special Olympics Maroc a connu depuis sa création en 1994, à l’initiative de Feue SAR la Princesse Lalla Amina, un essor considérable à travers la promotion de l’esprit du Special Olympics au Maroc et l’élargissement du nombre d’athlètes dans différentes disciplines.