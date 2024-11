Cinq questions à la star marocaine du Real Madrid, Brahim Díaz

lundi, 4 novembre, 2024 à 12:47

Propos recueillis par Houdaifa El Hajjam

Madrid – Après les résultats exceptionnels de la sélection marocaine et la réputation mondiale de plus en plus grandissante du football national, la star marocaine du Real Madrid, Brahim Díaz, a accordé une interview exclusive à la MAP au Centre d’entraînement de Valdebebas à Madrid, pour retracer cet essor sans précédent et livrer ses ambitions avec les Lions de l’Atlas.

1- L’accueil chaleureux qui vous a été réservé par les supporters et l’ensemble des composantes du ballon rond national a-t-il facilité votre intégration ?

C’est un honneur ! je suis très fier de porter le maillot de la sélection marocaine, dont l’essor ne cesse de croître vers un avenir très radieux. L’amour inconditionnel que portent les supporters marocains aux Lions de l’Atlas représentent un soutien et un devoir pour leur offrir des titres… et de la joie.

2- Comment évaluez-vous votre expérience, jusqu’à présent, avec la sélection marocaine ?

Je me sens très heureux et satisfait. Mon intégration au sein de l’équipe nationale s’est bien déroulée. Grâce à l’amour et l’accueil chaleureux de toutes les composantes, j’ai toujours eu le sentiment de faire partie de cette grande famille. Je me déploierai à fond pour contribuer aux succès et donner de la joie au public marocain.

3- Quelles sont vos ambitions avec la sélection marocaine ?

J’aspire à ce que les performances de l’équipe nationale marocaine continuent de s’enchaîner. Personnellement, je voudrais encore me développer au service du groupe et dans le dessein d’offrir des titres au public marocain.

4- Que pouvez-vous nous dire sur la dynamique que connaît le football marocain ?

Le football marocain a connu des générations qui n’ont cessé de hisser le drapeau national. Le groupe actuel ne fait pas exception ! Il compte des joueurs qui évoluent au plus haut niveau et leurs exploits en Coupe du Monde (Qatar-2022) et aux Jeux olympiques (Paris-2024) démontrent tout le travail accompli et constituent une source de fierté pour tous les Marocains.

5- Que pensez-vous des efforts consentis pour le développement du football marocain ?

Grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine de Football déploie des efforts considérables pour le développement du football national, la mise à niveau des infrastructures sportives et le soutien des équipes nationales.