Clôture en beauté de la 7e édition du raid solidaire féminin “Sahraouiya”

vendredi, 19 mars, 2021 à 23:31

Dakhla – Le rideau est tombé, vendredi soir à Dakhla, sur la 7e édition du raid féminin solidaire “Sahraouiya”, organisée du 13 au 20 février sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix aux différentes associations, et s’est déroulée en présence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat du transport aérien, et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, le Wali de la région de Dakhla-Oued-Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar ainsi que le président du conseil provincial, Ahmed Bekkar.

Un hommage a également été rendu aux femmes responsables relevant de la délégation régionale de la Santé de la région qui n’ont ménagé aucun effort pour que l’événement soit tenu en toute sécurité.

Intervenant à cette occasion, Mme Fettah Alaoui a affirmé que Sahraouiya est un événement “magnifique” qui porte les valeurs du sport et de la solidarité, saluant l’engagement de toutes les autorités locales ainsi que toute l’équipe de Sahraouiya pour avoir réussi cette édition qui s’est déroulée dans un contexte exceptionnel.

Pour sa part, la présidente de l’Association “Lagon Dakhla”, co-organisatrice de “Sahraouiya”, Laila Ouachi, a souligné que toutes les participantes sont des femmes inspirantes et fortes qui ont donné le meilleur d’elles-même pour des vocations sociales.

La marraine de cœur de l’évènement depuis sa première édition, Aicha Chenna, présidente de l’association “Solidarité féminine” a exprimé, dans une vidéo, sa fierté de toutes les femmes participantes qui ont montré à travers cette compétition leur attachement à des causes humaines et ont dépassé toutes les difficultés avec force et bonne humeur.

Les deux équipes représentantes de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) ont également reçu un prix, elles défendent l’association “Dream Role Fondation” au Ghana, qui œuvre à aider les enfants orphelins, et ceux en situation difficile.

La cérémonie a été également marquée par la remise de subventions à deux associations, à savoir “solidarité féminine” qui soutient les mères célibataires, et “les amis du ruban rose” qui soutient les femmes atteintes du cancer du sein, en plus de trois autres associations récompensées suite à un tirage au sort.

Sahraouiya a également accueilli cette année une nouvelle marraine belge, Tatiana Silva, mannequin, animatrice de télévision et présentatrice de la météo, à laquelle un hommage a été rendu lors de cette cérémonie.

Organisée par l’association “Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle” et le groupe Dakhla Attitude, “Sahraouiya” est un véritable tremplin sportif qui a rassemblé cette année encore des équipes venant des quatre coins du Royaume, mais également d’Afrique et d’Europe.

S’inscrivant durablement dans des valeurs de solidarité, de partage et de soutien, le raid Sahraouiya apporte son soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme.