Le CNOM fixe le montant des primes de participation et de performance aux JO de Tokyo

vendredi, 2 juillet, 2021 à 12:17

Rabat – Le Comité national olympique marocain (CNOM) et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (MCJS) ont fixé le montant des primes de participation et de performance au profit des sportifs marocains qui prendront part aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).