Congrès de la FIVB: le développement du volleyball africain est tributaire d’une gestion transparente et innovante (Mme Hajij)

dimanche, 7 février, 2021 à 20:09

Rabat – Le développement du volleyball africain est tributaire d’une gestion scientifique, transparente et innovante, a affirmé dimanche la présidente de la Confédération africaine de volleyball (CAVB), la Marocaine Bouchra Hajij.

“Le volleyball africain ne peut atteindre de nouveaux sommets que grâce à une gestion scientifique, transparente et innovante”, a-t-elle dit en présentant la nouvelle vision de l’instance africaine qu’elle dirige, devant le 37e congrès de la Fédération internationale de volleyball (FIVB).

Mme Hajij, citée dans un communiqué de la CAVB, a indiqué que la confédération africaine va s’atteler à la construction d’une vision d’avenir pour cette discipline, soulignant que le succès du volleyball en Afrique repose sur la garantie d’une bonne gouvernance et l’attention portée à 7 piliers essentiels.

Elle a cité à cet égard l’administration et les finances, la formation et le développement des compétences techniques, l’équipement et les installations sportives, l’organisation de compétitions, la promotion du volleyball et du beach-volley, la préparation de joueurs de haut niveau et la diversification des sources de financement.

Le 37e congrès de la FIVB, qui se tient par visioconférence du 5 au 7 février, a connu l’élection d’un nouveau conseil d’administration de la FIVB, l’introduction d’amendements à sa constitution et aux règles du jeu et la présentation des rapports des différentes commissions, confédérations et départements de la FIVB.