Coronavirus: La décision de reprendre les compétitions sportives doit être prise en coordination avec tous les intervenants

lundi, 4 mai, 2020 à 18:17

-Par Taoufik Saoulaji-

Rabat – Les décisions concernant la reprise des disciplines sportives au Maroc au terme de l’état d’urgence décrété au Royaume pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, doivent être prises en coordination entre le ministère de tutelle, le Comité national olympique marocain et les Fédérations sportives nationales, a indiqué le chercheur en politiques sportives, Moncef El Yazghi.

La coordination entre les différentes instances sportives devrait s’entamer à travers une communication rassurante qui offre une certaine visibilité aux intervenants dans la chose sportive notamment les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants, et qui propose les scénarii possibles concernant la poursuite ou non de la saison sportive en cours ou l’entame de la saison prochaine, a souligné M. El Yazghi dans une déclaration à la MAP.

Les prémisses de cette orientation ne semblent pas se dessiner jusqu’à présent, a soutenu M. El Yazghi qui note qu’aucun communiqué n’a été publié dans ce sens par les autorités concernées, laissant le champ libre à plusieurs rumeurs sur les réseaux sociaux.

L’expert a estimé que les autorités, qui ont mis en œuvre, avec succès, toutes les mesures de précaution au cours de cette période, ne pourront prendre la décision de reprise des activités sportives qu’une fois certaines que la tenue des compétitions n’aura aucun effet sur la réapparition ou la propagation de l’épidémie.

La décision de reprise des compétitions incombe à l’exécutif, à l’origine de la suspension des activités sportives dans le cadre des mesures de précaution mises en place pour lutter contre la propagation de coronavirus, a conclu le chercheur.