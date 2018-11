Coup d’envoi de la 12è édition du Raid Tanja-Lagouira

vendredi, 2 novembre, 2018 à 14:41

Tanger – La 12è édition du Raid automobile Tanja-Lagouira a pris départ, vendredi à Tanger, avec la participation d’une vingtaine de véhicules 4×4 avec à bord une soixante-dizaine de passionnés du désert.

Organisé par l’association Nord-Sud Action en commémoration du 43ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, ce périple connait la participation d’hommes d’affaires représentant le Maroc, le Paraguay, l’Espagne et la France, et de toute personne en quête de sensations fortes et d’émotions nobles.

Ce raid propose aux participants de sillonner le Maroc avec l’objectif de faire connaître aux investisseurs d’ici et d’ailleurs les opportunités d’investissement dont regorgent les provinces du Sud. Il s’agit aussi d’une participation concrète au développement touristique du pays et une opération de solidarité à échelle nationale.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’association Nord-Sud Action, Omar Alaoui, a indiqué que la présente édition de ce rendez-vous annuel, organisé en commémoration de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte, est placée sous le signe de “l’amitié, la solidarité, la découverte et l’investissement”.

Ce signe reflète les initiatives sociales et humanitaires que mènent les participants, en apportant leurs aides aux familles en situation difficile, mais aussi en soutenant les activités génératrices de revenus particulièrement au profit des personnes en situation de handicap, et en remettant des équipements informatiques au profit de nombre d’écoles dans le monde rural, a-t-il souligné.

D’autre part, il a fait savoir que ce raid réunit bon nombre d’hommes d’affaires, marocains et étrangers, souhaitant investir dans les provinces du sud, se réjouissant qu’une délégation du Paraguay participe, pour la toute première fois, à ce raid à même de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérales, aux côtés des délégations espagnoles et françaises.

Organisé jusqu’au 11 novembre en partenariat avec le Conseil de la région de Dakhla-Oued-Eddahab et le Conseil régional du tourisme, ce périple en véhicule 4×4 n’est pas une course de vitesse, mais une aventure humaine et humanitaire. Il offre l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine matériel et immatériel du Royaume, loin de tout esprit compétitif.

Ce raid, dont le départ a été donné de la ville espagnole de Torremolinos pour les participants européens, est composé de plusieurs étapes au départ de Tanger, reliant Rabat, Marrakech, Tiznit, Guelmim, Laâyoune, Boujdour et Dakhla, avant de repasser par Laâyoune pour se diriger vers Tantan, Agadir et s’achever à Casablanca.