Coup d’envoi de la 6e édition du raid “Sahraouiya”

dimanche, 9 février, 2020 à 20:45

ES: Bassma Rayadi

Dakhla – Le coup d’envoi officiel du raid 100% solidaire et féminin “Sahraouiya”, qui se poursuit jusqu’au 15 février sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a été donné dimanche à la place Moulay El Hassan à Dakhla.

Ce challenge sportif solidaire au féminin vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, selon les organisateurs.

S’exprimant à cette occasion, Laila Ouachi la présidente de l’Association “Lagon Dakhla” et co-organisatrice de “Sahraouiya” a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, que la 6e édition de ce raid féminin se déroule en présence de 84 participantes venues de 44 pays, dont le Rwanda, Sainte Lucie, Panama, Sud Soudan, Ghana, Mali, France, Suisse, Congo, et Cameroun, représentant ainsi des associations qui œuvrent pour la défense de plusieurs causes, à leur tête celles relatives à la femme et à l’enfance.

M. Ouachi a exprimé sa joie et sa fierté quant à la grande participation des femmes des provinces du Sud, notamment 3 équipes de Laayoune, de Dakhla et de Guelmim, ajoutant que cette édition est la première en son genre qui marque la participation des journalistes, dans le cadre des comités de parité, dont des journalistes de la MAP et de la SNRT pour défendre les associations qu’elles représentent.

“La vocation de “Sahraouiya” est avant tout la solidarité féminine, au profit de la femme et de l’enfance, à travers des causes défendues par les participantes pendant tout ce raid et un programme chargé avec beaucoup de rencontres et d’émotions”, a-t-elle indiqué, affirmant que “Sahraouiya” constitue un raid qui défend les différentes causes, notamment à travers le soutien de l’association “Solidarité féminine”, qui vient en aide aux mères célibataires, en plus de l’association du “Ruban rose”, vouée à la sensibilisation au cancer du sein.

Le lancement officiel de la compétition “Sahraouiya” a été donné en présence des autorités locales et des élus locaux.