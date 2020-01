Coup d’envoi à Laâyoune de la 6ème CAN de Futsal

mardi, 28 janvier, 2020 à 19:29

Laâyoune – Le top départ de la 6ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Futsal Total 2020 a été donné mardi après-midi à la Salle Hizam à Laâyoune, après une cérémonie d’ouverture haute en couleurs et en lumières aux rythmes de la musique et chants marocains hassani.

Cette cérémonie d’ouverture, réalisée en amont de la rencontre d’ouverture Guinée équatoriale-Ile Maurice, s’est déroulée en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekja, ainsi que d’autres figures nationales et africaines du monde du sport.

Les huit équipes qualifiées pour cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 07 février, ont été réparties sur 2 groupes. Le groupe A comprend le Maroc et la Guinée équatoriale, L’île Maurice et la Libye, alors que le groupe B est composé de l’Égypte, de la Guinée, de l’Angola et de la Mozambique.

Cette compétition africaine quadriennale offre trois billets pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se tiendra du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

La première journée de la compétition sera également marquée par un derby maghrébin qui oppose le Maroc, championne en titre, à la Libye.

La sélection marocaine Maroc voudrait se faire belle impression devant ses supporters assoiffés d’un deuxième titre continental.