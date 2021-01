Coup d’envoi à Salé de la 4è édition du Grand prix du Maroc de tir sportif

vendredi, 29 janvier, 2021 à 22:56

Salé – Le coup d’envoi de la quatrième édition du Grand prix du Maroc de tir sportif, organisée sous la Présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, a été donné vendredi au club les Chênes d’El Arjat, à Salé.

Organisée par la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS) en partenariat avec la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), cette édition qui se poursuit jusqu’au 6 février, réunit plus de 100 participants dans les disciplines de Trap et de Skeet, dont 72 tireurs étrangers représentant 14 pays des 4 continents (Afrique, Europe, Asie et Amérique Latine).

Les athlètes prenant part à cette compétition représentent l’élite du tir sportif mondial, parmi les médaillés des jeux olympiques, les champions du monde et la coupe du monde.

A cette occasion, le président délégué de la FRMTS, Abdeladim Lhafi, a indiqué qu’en dépit des circonstances liées à la pandémie du coronavirus, cette quatrième édition du Grand prix du Maroc de tir sportif est marquée par la participation de 14 pays et plus de 100 tireurs occupant les premiers rangs du classement mondial et détenant différents titres aux niveaux mondial, continental et national.

Dans une allocution en visioconférence, M. Lhafi a souligné que cette compétition est devenue un rendez-vous annuel dans le calendrier international du tir sportif, mettant en exergue la particularité de cette édition organisée sous l’égide de l’ISSF et dont les résultats seront pris en compte dans le classement mondial.

M. Lhafi a mis en avant les efforts déployés par la FRMTS pour réunir toutes les conditions techniques, organisationnelles et logistiques pour atteindre l’objectif escompté, tout en accordant une attention particulière aux mesures de prévention afin d’assurer la sécurité des participants à cet important rendez-vous sportif et permettre son déroulement dans les meilleures conditions.

Il a également rappelé que l’instance fédérale a mis en place un programme ambitieux couvrant les différentes régions du Royaume pour promouvoir le tir sportif à travers 14 clubs qui répondent aux normes techniques et sécuritaires pour la pratique de cette discipline sportive.

La Fédération s’attèle à faire hisser le tir sportif sur la base des normes internationales en vigueur chez ses homologues à travers le monde et spécifiées par l’ISSF, a rappelé M. Lhafi, ajoutant que l’instance fédérale travaille également à équiper ses clubs dans les différentes régions de Royaume et accompagne leurs activités.

Les finales Skeet hommes et dames auront lieu le 31 janvier, alors que la finale Skeet mixte est prévue le 1er février prochain. Les finales Trap hommes et dames se tiendront le 04 février, alors que la finale Trap mixte sera organisée le 05 du même mois.