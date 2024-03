Coup d’envoi à Salé du 19è Rallye national du Corps diplomatique

vendredi, 1 mars, 2024 à 12:49

Salé – Le coup d’envoi a été donné, vendredi à Salé, à la 19è édition du Rallye national du Corps diplomatique accrédité au Royaume du Maroc, organisée du 1er au 3 mars par l’Union Automobiles Club du Maroc, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au programme de cette édition figure un périple de 850 km dans le Nord du Royaume. Les précédentes éditions ont vu les participants parcourir les régions du Moyen Atlas, Tadla-Azilal, Meknès-Tafilalet et Chaouia-Ouardigha.

Ce rallye de trois jours (6 étapes), réservé aux membres du Corps diplomatique accrédité au Maroc, est basé sur la régularité où l’éco-conduite tient une place importante. Il est organisé cette année sous le signe de l’amitié maroco-britannique.

Pour sa 6è édition, le Rallye national du Corps diplomatique parcourra les villes de Salé, Ouazzane, Mdiq, Chefchaoun et Tanger, avec une arrivée prévue dimanche à Cap Spartel, avant le retour à Rabat.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’Union Automobile Club du Maroc, Fatima Araki, a indiqué que l’objectif derrière l’organisation de ce rallye, qui regroupe des ambassadeurs, des représentants d’organismes internationaux et autres diplomates, est notamment de promouvoir les potentialités dont regorgent les différentes régions du Royaume.

Au-delà des résultats et des performances sportives, il s’agit essentiellement de promouvoir le patrimoine civilisationnel et culturel ainsi que les potentialités économiques et touristiques du Maroc en général, et des des régions traversées par le rallye en particulier, a-t-elle relevé, notant que le rallye se tiendra avec la participation de près de 50 voitures.

Pour sa part, Simon Martin, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, a souligné que cette édition du Rallye national du Corps diplomatique est importante pour son pays étant donné qu’elle se tient sous le signe de l’amitié maroco-britannique.

Et d’ajouter que cette manifestation diplomatique, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi, constitue une occasion de découvrir différentes régions du Royaume.

Le coup d’envoi du 19è Rallye national du Corps diplomatique a été donné en présence notamment du gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, et d’autres personnalités.

Voici le programme du rallye:

Vendredi 1er mars :

– 1ère étape : Salé-Ouazzane (175 km)

– 2è étape : Ouazzane-M’diq (148 km)

Samedi 2 mars :

– 3è étape : M’diq – Chefchaouen (122 km)

– 4è étape : Chefchaouen-M’diq (87 km)

Dimanche 3 mars :

– 5è étape : M’diq – Tanger – Cap Spartel (120 km)

– 6è étape : Cap Spartel (Tanger) – Rabat (225 km)