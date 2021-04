Coupe Arabe de la FIFA (Qatar 2021) : le Maroc dans le Groupe C

mardi, 27 avril, 2021 à 22:37

Doha – Le Maroc a été logé dans le groupe C de la Coupe Arabe de la FIFA (Qatar 2021) aux côtés de l’Arabie Saoudite et des vainqueurs des matches barrages Jordanie-Soudan du Sud et Palestine-Comores, selon le tirage au sort de cette compétition qui s’est déroulé mardi à Doha.

Le groupe A est composé du Qatar, de l’Irak et des vainqueurs des matches barrages Oman-Somalie et Bahreïn-Koweït.

Concernant le groupe B, la Tunisie affrontera les Emirats Arabes Unis, la Syrie et le vainqueur du barrage Mauritanie-Yémen.

Quant au groupe D, il compte l’Algérie, l’Egypte et les vainqueurs de Soudan-Libye et Liban-Djibouti.

La première édition de la Coupe Arabe de la FIFA (Qatar 2021) aura lieu dans six stades du 1er au 18 décembre 2021, un an avant la Coupe du monde qui sera organisée également au Qatar.

Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale.

Quatre sélections africaines sont qualifiées d’office à cette compétition. Elles seront 9 au total si tous les représentants du continent remportent leurs barrages.