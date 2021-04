Coupe de la CAF (3è journée/Gr. D) : le Raja de Casablanca bat Pyramids FC d’Egypte (2-0) et s’empare des commandes

dimanche, 4 avril, 2021 à 20:45

Casablanca, 04/04/2021 (MAP) – Le Raja de Casablanca a pris le meilleur sur la formation égyptienne de Pyramids FC par 2 buts à 0, dimanche au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 3è journée (groupe D) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le club casablancais s’est imposé grâce à des buts de Sherif Ekramy (15è, c.s.c) et Ben Malango six minutes plus tard (21è).