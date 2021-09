Coupe du monde de futsal (2ème journée/Groupe C) : le Maroc et la Thaïlande font match nul (1-1)

vendredi, 17 septembre, 2021 à 8:13

Vilnius (Lituanie) – La sélection marocaine de futsal et son homologue de la Thaïlande se sont neutralisées, 1 but partout, jeudi pour le compte de la 2ème journée (Groupe C) de la Coupe du monde qui se tient en Lituanie.

Lors de ce match trop serré, le cinq national, qui a raté d’innombrables occasions de scorer, a trouvé la faille dans la défense thaïlandaise dans les derniers souffles de la première période (18è), par l’entremise de Youssef Jaouad.

Et alors que le sort du match semblait déjà scellé, la Thaïlande, qui signe sa 6è participation à l’épreuve mondiale, a joué le tout pour le tout, réussissant à recoller au score dans la dernière minute de la rencontre grâce à Jirawat Sornwichian.

Au terme de ce nul, le Maroc est 2è de son groupe avec 4 points, derrière le Portugal (6 pts) qui a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale après sa large victoire (7-0) plus tôt aux dépens des Iles Salomon (4è/ 0pt). La Thaïlande occupe la troisième place avec une seule unité.

Lors de la première journée, le Maroc avait disposé des Iles Salomon (6-0), alors que le Portugal avait surclassé la Thaïlande (4-1).

Dimanche prochain, le Maroc tentera de décrocher son billet pour les huitièmes de finale en affrontant le Portugal, grand favori à la victoire finale, alors que la Thaïlande affrontera les Iles Salomon.