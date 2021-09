Coupe du monde de futsal (Groupe C) : le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale

samedi, 18 septembre, 2021 à 9:32

Vilnius (Lituanie) – La sélection marocaine de futsal s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde qui se tient en Lituanie et ce, sur la base des résultats des matches disputés vendredi.

Le Maroc, deuxième de la poule C avec 4 points derrière le Portugal (6 pts), qualifié également pour le prochain tour, est assuré de terminer, au moins, parmi les quatre meilleurs troisièmes des six groupes et atteint, ainsi, pour la première fois dans l’histoire le deuxième tour de ce rendez-vous mondial.

Le match qui opposera les hommes de Hicham Dguig au Portugal, ce dimanche (16h00) pour le compte de la 3è journée, n’aura d’autre enjeu que de déterminer la hiérarchie dans cette poule.

Lors de la première journée, le Maroc avait largement battu les Iles Salomon (6-0), avant d’être tenu en échec par la Thaïlande (1-1) lors de la deuxième journée.