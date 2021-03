Coupe du Trône (2019-2020): Le Chabab Mohammédia qualifié aux quarts de finale au détriment du Difaâ El Jadida

jeudi, 4 mars, 2021 à 22:19

Mohammédia – Le Chabab Mohammédia s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football en s’imposant jeudi à domicile face au Difaâ El Jadida aux tirs au but (3-3, 5-3 t.a.b).

Les visiteurs ont été surpris dès la 4è minute par un but d’Oussama Lamlioui, qui a doublé la mise à la 17è minute, avant que Mehdi Karnass ne réduise l’écart à la 24è minute.

Lors de la deuxième période, Yassine Eddahbi a réussi à remettre les pendules à l’heure en inscrivant le but de l’égalisation pour les Jdidis (78è), obligeant les deux équipes à jouer les prolongations.

Le spectacle des buts s’est poursuivi lors des prolongations avec une 3è réalisation du Chabab Mohammédia par le biais d’Ismail Moutaraji (101è) avant qu’Ibrahim Najmeddine ne réplique trois minutes plus tard (104è) avec le but de l’égalisation.

Contraints aux tirs au but, la balance s’est penchée du côté des locaux (5-3).

Plus tôt dans la journée, le Raja de Béni-Mellal et le Moghreb de Tétouan se sont qualifiés en quarts aux dépens du Wydad Kelâat Sraghna et du Chabab Atlas Khénifra.

Le dernier 8è de finale, devant opposer le Rapide Oued Zem au Wydad Casablanca, est reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement des Rouges en Ligue des Champions d’Afrique.