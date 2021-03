Coupe du Trône (2019-2020): L’AS.FAR en quarts de finale

mercredi, 3 mars, 2021 à 23:24

Tanger – Le club de l’AS.FAR s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football en s’imposant mercredi sur la pelouse de l’Ittihad Tanger par 3 tirs au but à 1.

Les deux équipes étaient à égalité un but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Les Militaires ont ouvert le score à la 19è minute par le biais de Réda Slim, avant que Taoufik Ijrouten n’égalise à la 39è minute pour les locaux.

Plus tôt dans la journée, le Hassania d’Agadir et le Raja de Casablanca ont décroché leur billet pour les quarts en évinçant respectivement le Kawkab de Marrakech et l’Ittihad Sidi Kacem.

Les 8es de finales de la Coupe du Trône se poursuivront jeudi par trois rencontres qui opposeront le Wydad Kelaaat Sraghna au Raja Béni Mellal, le Chabab Atlas Khénifra au Moghreb Tétouan et le Chabab Mohammédia au Difaâ El Jadida.