Coupe du Trône: le MAT bat le WAC et rejoint l’AS FAR en finale

dimanche, 1 août, 2021 à 21:30

Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône représente une déclaration officielle devant le monde et devant l’histoire sur l’engagement du Souverain en faveur de la promotion de relations fraternelles solides entre le Maroc et l’Algérie, a souligné l’enseignant à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales à Marrakech, Dr. Mohamed Bentalha Doukkali.