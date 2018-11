Coupe du Trône: La Renaissance de Berkane en finale aux dépens du WAC

vendredi, 2 novembre, 2018 à 20:16

Le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a reçu, vendredi à Rabat, le président de l’Unité de traitement du renseignement financier (Utrf), Jawhar Nfissi, qui lui a remis le rapport annuel de l’Unité au titre des années 2016 et 2017, et ce en application des dispositions de la loi N0 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux telles que complétées et modifiées.