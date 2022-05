Coupe du Trône (saison 2019-2020) : l’AS FAR remporte son 12è trophée

samedi, 14 mai, 2022 à 18:19

Agadir – L’AS FAR a remporté la Coupe du trône de football (saison 2019-2020) après sa victoire en finale face au Moghreb de Tétouan (Botola Pro D2) sur le score de 3 buts à 0 (mi-temps 0-0), samedi au Grand stade d’Agadir.

Les Militaires ont décroché leur 12è trophée à la faveur des buts signés Monteiro Borges (55è), Adam Ennafati (65è) et Abdelilah Amimi (90è).

Dès le début de la rencontre, l’attaquant du MAT, Hamza Hannouri a été expulsé par l’arbitre de la rencontre, Bouchra Karboubi, après recours à la VAR, pour une faute sur le portier militaire, Ayoub El Kard.

L’infériorité numérique du MAT ne l’a pourtant ni intimidé ni contraint à camper dans sa zone, mais, au contraire, le club de la ville de la Colombe blanche a pu tenir tête aux FAR et inquiété parfois le gardien El Kard.

La défense tétouanaise a fini par céder en seconde période et concédé trois réalisations.

Suite à un corner, le Capverdien Monteiro Borges, libre de tout marquage, saute au-dessus de tout le monde et ouvre la marque de la tête (55è).

Dix minutes plus tard, Adam Ennafati double la mise suite à un mauvais positionnement de la défense et libère les siens.

Abdelilah Amimi a enfoncé le clou en inscrivant le troisième but de la rencontre (90è).

A la fin de cette rencontre, le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a remis le trophée de la coupe du trône de futsal au capitaine du Chabab Mohammedia, vainqueur de cette compétition et la Coupe du trône dames à la capitaine de l’AS FAR. Il a également remis le trophée de la Coupe du trône messieurs au capitaine de l’AS FAR, Mohammed Rabii Hrimat.

La cérémonie de remise des trophées a été marquée par la présence, notamment, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Chakib Benmoussa et du président de la Fédération royale marocaine de football, M. Fouzi Lekjaa.

Le dernier titre glané par l’AS FAR dans cette compétition remonte à 2009. Les Militaires s’étaient également imposés en 1959, 1971, 1984, 1985, 1986, 1999, 2003, 2004, 2007 et 2008.

L’AS FAR s’était imposée, en demi-finales, face au Raja de Beni Mellal (1-0) au grand stade d’Agadir, alors que le MAT, qui a déjà assuré sa montée à la Botola Pro D1, avait battu le Wydad Athletic Club (WAC) aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongation) au Grand stade de Marrakech.