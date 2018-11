La course Eurafrica Trail débarque au Maroc pour unir les deux continents

jeudi, 1 novembre, 2018 à 19:54

Séville – Environ 600 participants à la compétition sportive de haut niveau Eurafrica trail débarqueront vendredi au Maroc. Il s’agit de la troisième étape de cette course à pied en longue distance et en milieu naturel, qui se déroule entre le continent européen et africain.