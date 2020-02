Course féminine de la victoire: Le comité d’organisation ne ménagera aucun effort pour la réussite de la 13è édition

lundi, 24 février, 2020 à 19:08

Rabat – Le comité d’organisation de la course féminine de la victoire ne ménagera aucun effort pour réunir toutes les conditions de la réussite de la 13è édition de cette course qui se tiendra le 15 mars, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a assuré la présidente de l’Association “Femmes, réalisations et valeurs”, Nezha Bidouane.