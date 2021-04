Course à pied 10km à Dubaï: Les coureurs marocains dominent le podium

jeudi, 29 avril, 2021 à 21:25

Dubaï – La course à pied de 10 km qui s’est déroulée mercredi dans le cadre de la 8ème édition du tournoi sportif “Nad Al Sheba”, à Dubaï, a été marquée par la domination des coureurs marocains qui ont remporté les trois premières places dans la catégorie messieurs.

Ainsi, Anouar Elghouz a été sacré champion de la course (30:02:229 min), remportant ainsi le quatrième titre dans le cadre de ce tournoi après son sacre en 2015, 2018 et 2019, tandis que son compatriote Abdelali Bouazaoui est arrivé en deuxième position (30:27:829 min), suivi de Brahim Soulaimani (30:48:095 min).

Dans une déclaration à la presse, Elghouz a souligné que la course a été très difficile tout au long du parcours notamment à cause de l’humidité élevée, notant que l’enthousiasme et le désir ardent de gagner lui ont permis de dépasser tous les obstacles.

Selon les organisateurs, la compétition a connu un grand succès et une large participation dans les quatre catégories de la course qui s’est déroulée à l’hippodrome de Meydan et l’avenue de Muscat, au milieu de mesures de précaution strictes auxquelles tous les participants ont adhéré, y compris le maintien de la distance physique, le port de masques et l’utilisation régulière des désinfectants.

Quelque 390 coureurs de toutes nationalités et de tous âges ont participé à la course de 10 kilomètres dans les catégories messieurs, dames, citoyens amateurs et citoyennes amatrices.