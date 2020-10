Cristiano Ronaldo positif au Covid-19

mardi, 13 octobre, 2020 à 17:22

Le Maroc a vocation à être le pivot de la relation entre l’Union européenne et l’Afrique, a souligné, lundi à Casablanca, le ministre délégué auprès du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, Franck Riester.