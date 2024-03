Cross-country scolaire : 36 coureurs de la région Casablanca-Settat qualifiés au championnat national

vendredi, 1 mars, 2024 à 11:48

Nouaceur – Le Championnat régional de cross-country scolaire de la région Casablanca-Settat, disputé jeudi à Nouaceur, a été marqué par l’attribution de médailles à 36 élèves âgés de 12 à 18 ans.

Les médaillés, les six premiers arrivés dans chacune des catégories et des courses programmées lors de cette compétition organisée par la section régionale de la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire (FRMSS) et l’Académie Régionale d’Education et de Formation de la région (AREF) Casablanca-Settat, sont ainsi qualifiés au championnat National de Cross-country scolaire prévu en avril prochain à Tahanouat (Marrakech).

Organisée également en partenariat avec la province de Nouaceur et en coordination avec la section provinciale de la Direction Provinciale- de Nouaceur ainsi que la commune rurale Ouled Saleh, la compétition s’est déroulée avec la participation de coureurs représentant les Directions provinciales de Casablanca-Anfa, Al Fida-Mers Sultan, Aïn Chock, Hay Hassani, Nouaceur, Ben Msick, Moulay Rachid, Médiouna, Mohammedia, Sidi Bernoussi, Aïn Sbaâ, Hay Mohammedi, Benslimane, Settat, Benslimane, El Jadida et Sidi Bennour.

Dans une déclaration à la presse, le Directeur de l’AREF Casablanca-Settat, Abdelmoumen Taleb a indiqué que cette compétition s’inscrit dans le cadre de la promotion du sport au sein des établissements scolaires et aussi en préparation du prochain championnat national de cross-country scolaire.

Ce championnat régional a été également marqué par la participation de 576 élèves en situation de handicap, filles et garçons de tous les âges, représentant les établissements scolaires basés dans les 16 Directions Provinciales de la région.