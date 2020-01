Cyclisme: Richie Porte prend la tête du Tour Down Under

jeudi, 23 janvier, 2020 à 8:45

Adélaïde (Australie)- Coup double à domicile pour l’Australien Richie Porte de l’équipe Trek, qui a remporté jeudi en solitaire la 3è étape du Tour Down Under et s’est emparé de la tête du classement général.

Le coureur de 34 ans a profité des 1.700 mètres de l’ascension finale pour se détacher, au terme des 131 km reliant Unley à Paracombe, dans le sud de l’île-continent.