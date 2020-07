Dakhla : Le tourisme et sport au service de la cause nationale et de la coopération africaine

jeudi, 23 juillet, 2020 à 12:14

.-Par Saad Aboudihaj-.

Dakhla- En accueillant plusieurs représentations diplomatiques et des manifestations sportives et touristiques internationales de haut niveau, la ville de Dakhla s’est mise de la meilleure manière au service de la cause du Sahara et du renforcement de la coopération avec les pays africains.

Quelques mois après été sacrée ville euro-méditerranéenne du sport 2020 et intégré le prestigieux club international ”les plus belles baies du Monde”, dont le siège est à Vannes (France), la perle du Sud a renforcé son rayonnement international pour apporter sa belle touche au mouvement de solidarité avec le Maroc sur la question du Sahara et au partenariat avec les pays de l’Afrique subsaharienne.

Joyau naturel et lieu au paysage envoûtant, la ville de Dakhla a mis à contribution son nouveau statut de terre d’accueil de grands évènements sportifs de portée africaine et internationale et sa position géographique stratégique pour se transformer en porte-voix du dossier de l’intégrité territoriale du Royaume et de la coopération Sud-Sud.

L’ouverture de quatre consulats africains en l’espace de deux mois témoigne de la nouvelle stature acquise par cette cité et sa précieuse contribution aux efforts diplomatiques menés par le Royaume pour consacrer sa souveraineté sur le Sahara et la pertinence de la proposition d’autonomie pour clore le différend artificiel autour de la question du Sahara marocain.

Il s’agit des consulats de Gambie, Guinée, Djibouti et du Liberia, qui seront certainement rejoints par d’autres pays africains, dans un élan de solidarité agissante par le Royaume.

L’inauguration de chacune de ces représentations constitue certainement un événement diplomatique de grande importance au service de la cause nationale qui illustre un fort mouvement de solidarité et de soutien de la communauté internationale à la position du Maroc, en particulier au sein de la famille africaine.

Il s’agit aussi d’une expression authentique de la volonté du Royaume de promouvoir les liens historiques et les échanges culturels, politiques et économiques avec son voisinage africain, surtout que Dakhla et les autres villes du Sahara marocain sont considérées comme la porte d’entrée stratégique du Royaume vers le continent africain.

En plus de sa symbolique sur les plans juridique, politique et diplomatique, les consulats constituent des outils pour répondre aux attentes et aux besoins quotidiens des ressortissants de ces quatre pays vivant dans les provinces du Sud ainsi que pour renforcer la présence des étudiants africains dans les instituts et centres de formation dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra.

Dans cette perspective, la ville de Dakhla aspire à mieux se positionner dans le chantier ambitieux de la promotion de la coopération Sud-Sud dans toute sa dimension pour relever les grands défis qui se posent aussi bien au Maroc qu’aux autres pays africains dans les domaines du développement humain, de la paix et de la sécurité et de la stabilité.

La perle du Sud, qui abrite de plus en plus plusieurs rendez-vous internationaux, souhaite aussi devenir une terre de débat et d’échanges et apporter sa contribution fructueuse au renforcement des valeurs de paix et de solidarité et des relations d’amitié et de fraternité notamment avec les pays africains.

C’est pour concrétiser cette aspiration légitime que l’université ouverte de Dakhla, à travers ses rencontres internationales organisées sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, organise annuellement des débats sur les questions qui préoccupent actuellement les pays africains pour assurer leur développement durable et leur intégration économique.

Ces rencontres mettent l’accent principalement sur les sujets du développement humain, de la formation, de la santé, de l’éducation et de la protection sociale au regard de leur impact direct sur la vie de millions d’Africains et sur l’avenir du continent.

La ville de Dakhla, qui s’est imposée durant les dernières années comme une destination phare de plusieurs sports nautiques et du désert et du tourisme écologique, connaît un développement soutenu à la faveur des grands chantiers prévus par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud comme le Port Atlantique, qui va jaillir immanquablement sur le rayonnement internationale de la perle du Sud.