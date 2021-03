Début à Rabat des travaux de la 43è Assemblée générale ordinaire et élective de la CAF

vendredi, 12 mars, 2021 à 11:23

Rabat – Les travaux de la 43è Assemblée générale ordinaire (AGO) et élective de la Confédération africaine de football (CAF) se sont ouverts vendredi à Rabat, avec à l’ordre du jour tout particulièrement l’élection d’un nouveau président de l’instance dirigeante du ballon rond africain.

Le Sud-africain Patrice Motsepe est seul en lice pour succéder au Malgache Ahmad Ahmad à la tête de la CAF, après le retrait de l’Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahya.

Cette Assemblée, qui se tient en présence du président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, va également élire les membres du Comité exécutif de l’instance africaine et les représentants africains au Conseil de la FIFA.

Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, est candidat pour le poste de membre du Conseil de la FIFA. Il est en lice aux côtés de l’Egyptien Hany Abo Rida et de l’Algérien Khredinne Zetchi.

La candidature de M. Lekjaa est la toute première du Maroc à cette instance sportive mondiale.

M. Lekjaa, deuxième vice-président de la CAF, occupe, en outre, plusieurs fonctions au sein des instances et commissions du football mondial et continental: il est président de la commission des finances de la CAF et vice-président de la commission d’organisation des compétitions inter-clubs et de la gestion du système d’octroi des licences de clubs au sein de la CAF, en plus de siéger à la commission de gouvernance de la FIFA.

Au menu de cette Assemblée figurent également, entre autres, l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 11 décembre 2020 (par vidéoconférence), l’examen des propositions d’amendements aux Statuts de la CAF et au règlement d’application des Statuts, ainsi qu’au règlement de l’Assemblée générale de la CAF, l’élection du président et du vice-président de la Commission d’audit et de conformité de la CAF, des présidents et vice-présidents des organes juridictionnels de la CAF et du président et des vice-présidents de la Commission de gouvernance.