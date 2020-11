Décès de Diego Maradona: le monde du sport pleure la légende du foot

jeudi, 26 novembre, 2020 à 12:50

Buenos Aires – La légende du football argentin Diego Maradona a rendu l’âme, mercredi à Buenos Aires, à l’âge de 60 ans, des suites d’un arrêt cardiaque, laissant le monde du football sous le choc.

Son décès a suscité des réactions de toutes parts, toutes unanimes à saluer la mémoire de ce génie hors pair, considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

“Quelle triste nouvelle. J’ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a beaucoup à dire, mais pour l’heure, que Dieu donne de la force à ses proches. J’espère qu’un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel”, a écrit sur Instagram Pelé, son rival brésilien.

L’attaquant-vedette de l’Argentine, Lionel Messi, s’est également exprimé sur le décès de l’emblématique numéro 10 de la sélection. “Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais il ne s’en va pas, parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécus avec lui”, a-t-il écrit sur Twitter.

“Adieu, Diego. Tu seras éternel dans tous les cœurs de la planète football”, peut-on lire sur le compte Twitter de la sélection argentine.

Pour sa part, le président de l’Argentine, Alberto Fernandez, a tweeté : “Tu nous a emmenés sur le toit du monde. Tu nous as rendus immensément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d’avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer pendant toute notre vie.”

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a salué mercredi soir l'”unique”, “immense” joueur qu’était Diego Maradona, estimant que la légende argentine méritait la “gratitude éternelle” des amoureux du football.

“Ce que Diego a fait pour le football, pour nous faire tous tomber amoureux de ce sport merveilleux, est unique. C’est, tout comme lui, simplement immense. Diego mérite notre gratitude éternelle pour ça”, a déclaré le patron du football mondial dans un communiqué.

De son côté, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a écrit sur Twitter: “Je suis profondément attristé d’apprendre la mort de Diego Maradona, une des plus grandes et des plus emblématiques figures du football mondial. Il a touché la gloire en étant un excellent joueur, avec un génie et un charisme bien à lui.”

“Adieu à un grand. Tu étais une âme troublée, mais tu as ravi le monde entier avec tes talents uniques de footballeur. Repose en paix”, a tweeté pour sa part, le président du Comité international olympique, Thomas Bach.

Quant à l’ancien président de la Fifa, Sepp Blatter, il a qualifié de « triste » la disparition d’un des tout meilleurs joueurs de football de notre époque. “Il a marqué la Coupe du monde au Mexique avec la victoire argentine et la main de Dieu, qu’il vient de retrouver.”

Gary Lineker, son adversaire lors du fameux Argentine-Angleterre au Mondial-1986 a confié sur Twitter que Maradona était “de loin le meilleur joueur de ma génération et peut-être le plus grand de tous les temps. Après une vie bénie mais tourmentée, espérons qu’il trouvera enfin le confort entre les mains de Dieu.”

“C’est notre passé qui s’en va” avec le décès de la légende Diego Maradona mercredi, a réagi Michel Platini, rival de l’Argentin dans les années 80 dans le Championnat italien.

“Je suis très triste. Je suis nostalgique d’une époque qui était belle… Sont partis Cruyff, Di Stefano, Puskas, pleins de grands joueurs qui ont marqué ma jeunesse. Diego a marqué ma vie”, a déclaré l’ancien N.10 de l’équipe de France et de la Juventus.

Son ancien club italien de SSC Naples a pour sa part écrit “quels mots pouvons-nous utiliser pour exprimer une douleur comme celle que nous ressentons? Pour le moment, c’est le temps des larmes, puis viendra celui des mots.”

“Merci pour tout, Diego. (…) Condoléances pour la mort de Diego Armando Maradona, joueur de notre club (1982-84) et icône du football mondial. Repose en paix, Diego”, se désole le compte Twitter du FC Barcelone.

Cristiano Ronaldo, quintuple Ballon d’Or portugais a relevé qu'”Aujourd’hui je dis au revoir à un ami et le monde dit au revoir à un génie éternel. Un des meilleurs de tous les temps. Un magicien inégalable. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé.”

Rafael Nadal, numéro 2 mondial de tennis a tweeté : “Aujourd’hui le monde du sport en général et du football en particulier ressentent un vide. Maradona, un des plus grands sportifs de l’histoire, nous a quittés. Reste de lui ce qu’il a fait dans le football.”

“RIP Légende. Tu resteras pour toujours dans l’histoire du football. Merci pour tout le plaisir que tu as donné au monde entier”, a réagi, pour sa part, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Maradona est mort d’un arrêt cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires, alors qu’il récupérait chez lui de son opération d’un hématome à la tête début novembre.