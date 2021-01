Décès de l’ancien international marocain Larbi Chicha à l’âge de 86 ans

dimanche, 3 janvier, 2021 à 12:35

Rabat – L’ancien international marocain, Larbi Chicha, est décédé dimanche à Kénitra à l’âge de 86 ans, a-t-on appris auprès de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs.

Larbi Chicha a fait ses débuts à l’Union sportive marocaine et au Racing Casablanca, avant d’entamer une carrière professionnelle. Il a également porté les couleurs de l’équipe nationale à plusieurs reprises et figurait parmi les meilleurs joueurs de l’équipe A créée en 1957, aux côtés notamment de Larbi Benmbarek et Kacem Al Kacimi.

Le défunt a également porté le maillot de l’Olympique de Marseille dans le milieu des années cinquante, un club où avait joué également Larbi Benmbarek pendant cinq ans, avant de rejoindre Strasbourg et le club parisien de Red Star.

Après cette expérience professionnelle, Larbi Chicha est retourné au Maroc pour prendre les rênes de plusieurs clubs marocains à l’instar du Hassania Agadir, l’AS Salé, le CODM et la Renaissance Settat, avant d’entrainer des clubs en Arabie Saoudite, en Belgique et en Suisse.

Il a également pris la plume en tant que journaliste sportif au journal francophone « Al Maghrib » où il a écrit plusieurs articles traitant du football national.