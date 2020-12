Décès de l’entraîneur Alejandro Sabella, vice-champion du monde avec l’Argentine

mardi, 8 décembre, 2020 à 21:15

Buenos Aires– L’entraîneur Alejandro Sabella, vice-champion du monde avec la sélection argentine de football en 2014 au Brésil, est décédé mardi à l’âge de 66 ans, après 13 jours d’hospitalisation à Buenos Aires, selon les médias locaux.

L’ancien entraîneur d’Estudiantes et de l’Albiceleste souffrait de différents problèmes de santé, dont le cancer, et il y a six jours, il avait eu une complication qui a nécessité son admission aux services de soins intensifs d’une clinique de la capitale argentine.