La défense des causes nationales au cœur du 12ème Tour international motos de la Marche Verte (Organisateurs)

dimanche, 27 octobre, 2024 à 20:23

Rabat – Le 12-ème Tour international motos de la Marche Verte, organisé sous le thème “Le Sahara Marocain vu par les Arabes”, vise à promouvoir et défendre les causes nationales, à leur tête l’intégrité territoriale du Royaume, a souligné le président du Club royal des motos, Hicham Bennani.

“Le Club royal des motos fait de ce Tour une occasion de commémorer l’anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, un événement historique du Maroc dans sa relation avec les peuples arabes”, a indiqué M. Bennani lors d’une Conférence de presse, samedi à Rabat.

Il a relevé que le Club s’assigne, également, pour objectif la sensibilisation à l’importance de la solidarité arabe autour de la question du Sahara marocain.

M. Bennani a souligné que ces objectifs reflètent les efforts du Club royal des motos mettant en relief un modèle qui raffermit la coopération en matière de tourisme, de culture et de célébration des valeurs communes.

Il a fait savoir, à cet égard, que le Club a décidé d’organiser une édition du Tour aux couleurs arabes réunissant l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d’Oman et les Émirats arabes unis, afin de promouvoir l’esprit d’unité et de solidarité entre ces pays, à travers un événement touristique et culturel symbole des liens communs forts.

Par ailleurs, le président du Club a noté que cette édition vise également à renforcer les liens entre le Maroc et la communauté internationale et à promouvoir la culture de la moto au Maroc et au sein des pays arabes.

Il a, en outre, indiqué que le Tour bénéficie d’une large couverture médiatique, de nature à faire valoir ses valeurs et ses objectifs nobles.

Le Tour international motos de la Marche Verte réunit 150 participants, un record marqué par une grande présence féminine.