Le défenseur international marocain Badr Banoun s’engage avec Al Ahly d’Egypte

samedi, 19 septembre, 2020 à 13:21

Les éléments de la police du district provincial de sûreté de Mehdia à Kénitra, ont été contraints, aux premières heures de samedi, d’user de leurs armes de service pour interpeller un individu de 28 ans qui était dans un état d’ébriété avancé et de forte impulsivité et qui exposait la sécurité de citoyens et de policiers à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche.