La délégation de la Sélection nationale de football quitte Doha à l’issue d’une participation historique en Coupe du monde 2022

mardi, 20 décembre, 2022 à 12:15

Les plans régionaux spécifiques de la formation continue au titre de l’année 2023 ont été lancés officiellement, mardi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en présence des responsables et acteurs intervenant dans ce domaine, et ce, dans le but d’instaurer une logique de contractualisation dans la mise en œuvre des activités de la formation continue au niveau régional.