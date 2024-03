Driouch: Une course féminine en célébration de la Journée internationale de la femme

lundi, 4 mars, 2024 à 20:39

Driouch – Une course féminine a été organisée, dimanche à Driouch, à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Placée sous le signe “Je cours selon mes capacités”, cette manifestation initiée par la Fédération Royale Marocaine du Sport Pour Tous (FRMSPT) en partenariat avec la province de Driouch, a réussi à attirer plusieurs coureuses issues de toutes les couches sociale.

Selon la FRMSP, ce sont majoritairement des élèves d’établissements scolaires, pratiquant dans des associations sportives et membres dans des associations féminines et des coopératives de la société civile, qui ont pris part à cette course disputée sur une distance de trois kilomètres en circuit fermé.

À cette occasion, des matchs de démonstration ont été organisés par les équipes des associations sportives, en plus des équipes des pensionnaires de Dar Taliba de Driouch.

À l’issue de cet événement sportif, il a été procédé à la remise des médailles et des trophées à une quinzaine de vainqueurs dans les différentes catégories. De même, un hommage a été rendu à plusieurs figures qui se sont distinguées à l’échelle de la province.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la caravane “sport pour tous” qui a fait escale, vendredi, à la province de Driouch; et a connu l’organisation d’une série d’activités sportives et de jeux traditionnels locaux, indique-t-on auprès des organisateurs.