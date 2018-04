Eliminatoires CAN-2018 Dames / Côte d’Ivoire-Maroc (0-0) : La qualification “s’est jouée sur des détails” (Sélectionneur national)

mardi, 10 avril, 2018 à 20:29

Abidjan – Le match ayant mis aux prises, mardi, l’équipe nationale féminine de football et son homologue ivoirienne, soldé par un match nul (0-0), a été “très disputé” et la qualification “s’est jouée sur des détails”, a indiqué le sélectionneur national Abid Oubenaissa, à l’issue de cette rencontre comptant pour la phase retour du 1er tour des Eliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Dames (CAN 2018).