Éliminatoires CAN-2021 (Gr.E): la double confrontation face à la Centrafrique est “cruciale” pour la suite des qualifications (Halilhodzic)

jeudi, 12 novembre, 2020 à 20:45

Casablanca – La double confrontation qui mettra aux prises le Maroc et la République centrafricaine, pour le compte des 3è et 4è journées des Éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), “constitue un moment crucial” pour la suite de la compétition, a assuré jeudi le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.

“C’est un moment crucial pour la suite des qualifications, car après ces deux rencontres, on va observer une longue pause jusqu’au mois de mars prochain. On est presque qualifiés pour la prochaine CAN, mais deux victoires nous serviront énormément sur le plan moral et mental et nous donneront plus d’envie pour continuer notre progression”, a déclaré le coach national à la presse, peu avant le début du dernier galop d’entrainement des Lions de l’Atlas qui s’est déroulé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

“La situation que nous traversons est très particulière, émaillée par l’absence du public et de l’ambiance d’habitude (…), en plus de toutes les obligations et restrictions imposées et les tests effectués”, a regretté Halilhodzic, relevant qu’il a exigé des joueurs “une motivation extrême et une application totale”.