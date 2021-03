Éliminatoires CAN-2022 (6è journée/Gr. E) : “Nous disposons d’une équipe talentueuse, mais qui doit encore s’améliorer” (Vahid Halilhodzic)

lundi, 29 mars, 2021 à 21:49

Rabat – La sélection marocaine de football regorge de joueurs talentueux, mais qui nécessitent encore du temps pour s’améliorer, a souligné l’entraineur national, Vahid Halilhodzic.

“L’équipe a besoin de temps, certes le talent est important mais il ne suffit pas”, a-t-il dit lors d’un point de presse tenu lundi en fin d’après-midi au complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, qui accueillera mardi (20h00) le match entre le Maroc et le Burundi pour le compte de la 6è et dernière journée (Groupe E) des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022).

“La tâche sera plus compliquée que ce que je pensais. Il y a quelque chose qui me gêne mais il faut continuer le travail que l’on a entamé. C’est un départ pour nous tous”, a-t-il poursuivi, relevant que pour construire une équipe solide et compétitive, il faut “du travail, du temps et de la patience”.

Après le match nul (0-0) face à la Mauritanie, “je n’étais pas satisfait de la prestation des joueurs”, a dit le sélectionneur national, assurant que face au Burundi, étant déjà qualifiés, “on peut prendre quelques risques”.

S’agissant de l’équipe qu’il compte aligner mardi, Vahid Halilhodzic a affirmé que depuis son arrivée au Maroc, il cherche à trouver la meilleure solution possible et a essayé différents schémas tactiques, notant qu’à partir du mois de juin prochain, “il faut passer à la vitesse supérieure et chercher une équipe type”.

“Nous ne sommes qu’au début. On a un collectif assez intéressant. Avec plus de détermination et d’envie, surtout à l’extérieur, on peut aller loin. Je reste optimiste quand même”, a-t-il conclu.

De son côté, Adam Masina, latéral gauche de l’équipe nationale, qui vient de faire son baptême de feu avec les Lions de l’Atlas lors du dernier match face à la Mauritanie, s’est dit “fier” de jouer pour les lions de l’Atlas, assurant que l’ambiance au sein du groupe est “excellente”.

“Nous préparons le match contre le Burundi comme il se doit. Nous sommes sûrs que le match ne sera pas de tout repos, mais nous devons rectifier le tir après notre nul face à la Mauritanie. Nous allons nous battre pour l’emporter avec l’art et la manière”, a-t-il promis.

“Le Burundi cherchera certes la qualification à Rabat, mais nous jouerons pour honorer le drapeau national et signer une prestation qui soit à la hauteur”, a-t-il dit.

De son côté, l’autre novice en équipe nationale, Mounir El Haddadi, a affirmé que les Lions de l’Atlas n’ont pas joué un bon match face à la Mauritanie, relevant que mardi, “nous nous produirons sur une pelouse impeccable et nous avons hâte de signer une belle prestation”.

La sélection nationale avait assuré sa qualification à la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se tiendra en janvier 2022 au Cameroun, après son match nul face à la Mauritanie (0-0), vendredi à Nouakchott, lors de la 5-ème journée des éliminatoires (groupe E).

Ce résultat a permis au Maroc de consolider sa place de leader avec 11 points, devant le Burundi et la Mauritanie (6 pts) et la République centrafricaine (4 pts).