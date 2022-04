Eliminatoires CAN-2023: le Maroc dans le groupe K aux côtés de l’Afrique du sud, du Zimbabwe et du Liberia

mardi, 19 avril, 2022 à 18:47

L’ambassadeur du Maroc en Palestine, M. Abderrahim Meziane, a affirmé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods relevant de l’Organisation de la Coopération Islamique, place la cause palestinienne et la question d’Al-Qods Al-Sharif en tête des priorités du Souverain au même rang que la cause nationale centrale du Royaume du Maroc.