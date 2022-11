Equipe nationale: Walid Regragui dévoile jeudi la liste des joueurs retenus pour le Mondial

mercredi, 9 novembre, 2022 à 21:18

Le Sahara marocain constitue, à bien des égards, le propulseur de l’intégration africaine, a souligné le professeur d’Histoire des relations internationales (Polémologie et irénologie africaines) à l’Université de Yaoundé, Alphonse Zozime Tamekamta, notant que la mention par SM le Roi Mohammed VI du mémorandum d’entente signé avec la CEDEAO, la Mauritanie et le Sénégal, témoigne de l’intérêt sans cesse croissant de parvenir à la construction du co-développement et de la co-prospérité, mutuellement bénéfiques à toute l’Afrique.