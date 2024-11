Eurafrica Trail: Deux marocains remportent la 4e étape de la course

dimanche, 3 novembre, 2024 à 20:13

Commune d’Alliyenne (M’diq-Fnideq) – Les deux athlètes marocains Nourddine Bachki et Hanan Et Tabaa ont remporté la 4e étape de la course internationale “Eurafrica Trail”, qui s’est déroulée dimanche dans la région de Belwazen, relevant de la commune d’Alliyenne (préfecture de M’diq-Fnideq).